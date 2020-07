Alba in Musica, pianoforte e yoga a bordo piscina

Nuoto, musica e... yoga pilates a bordo piscina mentre il sole si alza. Questa la proposta della PIscina Sogese di San Giovanni in Persiceto.

La musica classica del pianoforte nella luce soffusa del primo mattino. Sarà possibile nuotare con il sottofondo musicale, frequentare una lezione di yoga pilates o anche solo godersi un momento di pace prima di affrontare una giornata di lavoro in ufficio.

Quest'anno l'offerta raddoppia e oltre alla possibilità di nuotare ci sarà la possibilità di un momento di attivazione energetica e rilassamento direttamente a bordo piscina. L'insegnante Monica Corazza ci accompagnerà per quarantacinque minuti di riattivazione del corpo e della mente senza dimenticare elementi di respiro.

Un repertorio di musiche classiche e rivisitate ci accompagnerà fino a quando il sole sarà alto.

Il prezzo dell'ingresso sarà la normale tariffa giornaliera di 7€ con la possibilità di rimanere in piscina o tornare in un orario pomeridiano o serale tenendo indosso il braccialetto. La tariffa primo mattino per questa giornata sarà sospesa.

La lezione inizierà alle 6.15 e durerà 45 minuti. Per frequentarla è necessario avere un proprio tappetino da yoga e un asciugamano.

Ti ricordiamo di seguire le indicazioni per il contenimento del Covid indicate a questo link https://bit.ly/MisureNoCovidSogese. Ti ricordiamo anche di portare con te il tesserino sanitario per il tracciamento degli accessi