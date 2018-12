L'albero di Natale montessoriano

Bimbi ci avviciniano sempre di più al Natale!

Oggi costruiamo un albero di natale un po' diverso, è un albero montessoriano ideale anche per i più piccoli!

Partendo da un albero pretagliato morbidoso attcchiamo i pezzettini di velcro che ci permetteranno di personalizzare l'albero in base ai gusti del vostro bimbo.

Pon pon colorati, stoffe, pezzi di carta, nastri...tutto quello che lo incuriosirà diventerà la decorazione del suo albero! Ci vediamo presto mamme,papà, babysitter!



* Il bambino può essere anche seguito dalle dade del Labulà così avrete tempo per svolgere qualche faccenduola!



Lunedì 03/12/2018 dalle ore 14 alle ore 16:00

Martedì 04/12/2018 dalle ore 10:30 alle ore 12:00

Giovedi 06/12/2018 dalle ore 10:30 alle ore 12:00

Sabato 08/12/2018 dalle ore 10:30 alle ore 12:00

