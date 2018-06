"Album di famiglia": la mostra collettiva

La mostra collettiva Album di famiglia a cura di Jana Liskova verrà inaugurata il 7 giugno alle ore 18 presso la Velostazione Dynamo di Bologna e sarà allestita nello spazio suggestivo di un ex rifugio antiaereo. L’esposizione proseguirà fino al 17 giugno con ingresso gratuito.



Il percorso espositivo, realizzato attraverso una selezione di più di 40 opere di quattordici artisti italiani e internazionali, è incentrato su temi attuali quali la smaterializzazione della memoria collettiva e la scomparsa di un oggetto intimo quale l‘album di famiglia.



La magia e l'attesa del momento significativo da immortalare date dalla fotografia analogica e istantanea è ormai un ricordo lontano, perso tra le migliaia di immagini, scattate con gli smartphone, un po' tutte uguali che non finiranno nel nostro album dei ricordi o incorniciate e orgogliosamente mostrate nelle nostre case ma saranno sepolte e forse dimenticate nella memoria liquida di un dispositivo mobile. I cassetti che racchiudono i ricordi fissati su carta, un istante di vita, uno stato d’animo, sono tutti testimoni di un’epoca non lontana, ma tecnologicamente remota e rimossa. Ispirati quindi da un confronto tra i temi della contemporaneità tecnologica e della nostalgia e attraverso l'utilizzo di diversi medium, gli artisti selezionati realizzano opere che pongono interrogativi sulla rappresentazione della memoria e sull'evanescenza del ricordo e si sviluppano in un momento di transizione nel quale le identità vengono segnate dall'avvento dell'epoca digitale, momento di rottura nella contemporaneità.



Gli artisti presenti in mostra: Camilla Biella, Salvo Bonfiglio, Sofia Bucci, Giulia Dari, Simona Di Giovanni, Lorenzo Ghelardini, Floriana Mitchell, Milos Hronec, Nausicaa Pellei, Valeria Pennino, Francesco Romoli, Valentina Rosa, Enrico Valeruz e Debora Vrizzi.