"Ale&elo show": il varietà di specie - spettacolo

Ed ecco che ritornano - a grandissima richiesta - dopo il successo del 31 dicembre, Alessandra Merico ed Eloisa Atti con uno spettacolo di Buoni Propositi rivisitato e corretto che diventa un "Varietà di specie" per Ale&Elo Show... forse un appuntamento fisso mensile per il loro pubblico di Bologna? Vedremo. Intanto ospiti per l'occasione Bob Messini e Riccardo Lolli. Musica e Ironia assicurate. Dove? Ma all'Officina Teatrale dei Maicontenti di Valentina Priscilla Anselmi... lo spazio off più giusto di Bologna. Quando? Venerdì 1° febbraio alle 20.30. Costo 15 euro (spettacolo e aperitivo). Prenotatevi perché hanno già la fila degli aficionados ... telefonate al n° di locandina. (3452174677)