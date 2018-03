Ale e Franz: "Nel nostro piccolo. Gaber Jannacci Milano"

Da venerdì 23 marzo a domenica 25 marzo Ale e Franz in "Nel nostro piccolo. Gaber Jannacci Milano" al Teatro Il Celebrazioni(regia Alberto Ferrari).

Nel nostro piccolo è il racconto di un mondo visto dalla parte di chi ha l'audacia, con le proprie idee, di vedere dentro la vita di ognuno, è il racconto delle sconfitte e delle paure che ci accompagnano, del coraggio di vivere storie non sempre vincenti. "La forza di trasmettere emozioni vere: i fallimenti di una vita, la delusione degli ideali, la conoscenza profonda di sentimenti penetranti, come l'amore. La gioia della vita. Gaber e Jannacci son questo, per noi. Gaber e Jannacci sono soprattutto la capacità di farci vedere che chi si muove e vive accanto al nostro fianco, chi cammina nelle strade, chi respira la nostra stessa aria, sono uomini, persone, uguali a noi" scrivono Ale e Franz, protagonisti assoluti di questa messa in scena che ripercorrerà la storia di Enzo Jannacci e di Giorgio Gaber che a loro volta hanno aiutato e guidato la riflessione di tanti altri artisti. "Un mondo , sofferto e gioioso, colorato e grigio, assolato e buio. Ma sempre e comunque un mondo vero, reale. Senza timori, senza remore. Tutto questo porteremo con noi, sul palco" scrivono ancora i due artisti.