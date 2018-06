“Questo è l’orizzonte a cui andiamo incontro, perché i meme sono una forma di comunicazione talmente forte e talmente facile da utilizzare che andrà sempre peggio. O sempre meglio, a seconda dei punti di vista.” (Alessandro Lolli, su VICE)



Alessandro Lolli presenta "La Guerra dei Meme", edito da effequ; modera Luigi Mastandrea, introduce Enrico Gualandi.



Martedì 26 giugno, alle 18:30 presso Social Factor (Via Donato Creti 53/3). Ingresso gratuito, posti limitati: prenota il tuo su Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-alessandro-lolli-presenta-la-guerra-dei-meme-46653467778



L’AUTORE

Alessandro Lolli è nato a Roma nel 1989. È laureato in filosofia con una tesi in filosofia del linguaggio su Furio Jesi e la cultura di destra. Collabora da tempo con numerose riviste culturali, è stato redattore online di «Nuovi Argomenti» e «Dude Magazine». Suoi scritti su cultura, letteratura, cinema, musica, internet e sottoculture digitali sono apparsi su «Alfabeta2», «Prismo», «Pixarthinking», «Dinamo Press», «VICE», «Rockit» e altri.