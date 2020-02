Alessandro Siani: "Felicità tour". Appuntamento il 15 e 16 febbraio al Teatro EuropAuditorium.

È un gran ritorno ai monologhi dal vivo, dopo la parentesi dello spettacolo corale Il principe abusivo a teatro con Christian De Sica. «La scelta di ritornare sulle tavole del palcoscenico è stata spinta soprattutto dalla voglia di potermi confrontare con il pubblico, perché lo spettatore è l'unico vero metronomo della vita di un artista; sentire un applauso, una pausa, guardarsi negli occhi resta ancora l'unico deterrente contro l'incomunicabilità. In questo viaggio artistico non sarò da solo, ma ad accompagnarmi ci sarà il M° e compositore Umberto Scipione che dal vivo suonerà e segnerà le tappe cinematografiche della mia carriera», racconta Alessandro Siani. I monologhi dello spettacolo saranno l'occasione per l'artista di poter parlare del dietro le quinte del suo mestiere ma anche dei cliché di questo nostro paese, sempre con un unico obiettivo: divertirsi insieme al suo pubblico. Del resto nel film ‘'Mister Felicità'' l'attore dice: «quando si è da soli la felicità dura poco, ma se condivisa dura nu' poco e' cchiu'».