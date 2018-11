Alexandre Prévert al pianoforte in San Petronio

Domenica 18 novembre 2018, Basilica di San Petronio, Sala della Musica alle ore 20.30. Alexandre Prévert, nipote di Jacques Prévert, è un giovane pianista francese di 22 anni, diplomato al Conservatorio di Parigi e vincitore di diversi premi internazionali. Ha creato una formula originale di recital che propone un viaggio musicale e poetico intorno a grandi compositori di musica classica e poeti.

Prévert, solo in scena, mescola musica, piano e teatro in una rappresentazione rigorosa ma adatta a tutti i tipi di pubblico. Il monologo, che l’autore mette in scena ormai da tre stagioni con esibizioni in tutta Europa e negli Stati Uniti, varia a seconda della lingua in cui viene interpretato e quest’anno è la prima volta che viene proposto in Italia.

“Sei pronto(a) a cambiare vita?"

Il filo conduttore di questa edizione dello stand-up classico di Alexandre Prévert è il tema del “cambiare vita” affrontato da angolazioni diverse: la delusione sentimentale in cui le note di Schubert accompagnano i versi di D’Annunzio, il meritato riposo e la pace con le parole di Petrarca e le musiche di Wagner in una trascrizione di Liszt, la rivolta di fronte a un destino tragico che unisce il poeta Solera e il compositore Beethoven, la partenza e il viaggio con protagonisti Dante e Bach, la perdita delle persone care in cui la poesia di Leopardi dialoga con la musica di Paganini in un’opera adattata da Liszt.