Doppio appuntamento al Teatro Dehon con la compagnia di teatro ragazzi Fantateatro che in questo weekend di metà gennaio propone ben due spettacoli: venerdì 18 – ore 21.00 – “Il fantasma di Canterville” e domenica 20 – ore 11.00, 16.00 e 17.30 - “Alice nel Pentagramma delle Meraviglie”.

Venerdì 18 l’appuntamento è con la rassegna “Classici di sera” e uno dei celebri racconti umoristici di Oscar Wilde, “Il fantasma di Canterville”.

Hiram Otis è ambasciatore degli Stati Uniti d’America alla fine dell’Ottocento e, seguendo la moda dell’epoca, acquista un castello in Inghilterra. La famiglia Otis è composta oltre che da Hiram, dalla moglie Lucrezia, dal nipote Washington, dalla figlia Virginia e da due terribili e disobbedienti gemelli.

Fedeli alle opere originali, ma restituiti con freschezza e attualità, i classici del teatro proposti nella rassegna di Fantateatro danno la possibilità al giovane pubblico di avvicinarsi e conoscere meglio le firme più importanti del teatro italiano ed europeo e, grazie alla proposta in orario serale, di vivere l'esperienza teatrale sotto una nuova luce e di immergersi per la prima volta nel vasto mondo delle grandi opere teatrali.

Per lo spettacolo di domenica 20, invece, Fantateatro propone il grande classico di Lewis Carroll che, nella rivisitazione della regista Sandra Bertuzzi, diventa l’occasione per i più piccoli di avvicinarsi al mondo della musica e l’educazione musicale.

Alice assiste annoiata a una lezione di musica quando all’improvviso spunta il Bianconiglio, che s’infila dentro il suo spartito. La bimba lo segue e si ritrova in un mondo fatto di lepri Valzerine, note salterine e un’iraconda regina che mette in fila tutte le note creando stupende melodie.

“Alice nel Pentagramma delle Meraviglie” è uno show musicale per tutta la famiglia con un ambizioso e importante obiettivo: far conoscere ai bambini e alle famiglie le basi dello studio della musica e al tempo stesso divulgare la passione per la musica che da sempre caratterizza la compagnia Fantateatro.

Un viaggio nella musica con meravigliose videoproiezioni, effetti speciali, incantevoli coreografie e coloratissimi costumi capaci di dare vita ad un mondo fantasioso.

BIGLIETTI

“Il fantasma di Canterville”

Intero 23 euro + diritti di prevendita

Ridotto circoli 19 euro + diritti di prevendita

Ridotto over 17 euro + diritti di prevendita

Ridotto giovani 13 euro + diritti di prevendita

“Alice nel Pentagramma delle Meraviglie”

Ingresso unico 8 euro + diritti di prevendita



Posti numerati