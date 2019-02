Alice in "Viaggio in italia"

ALICE in concerto "VIAGGIO IN ITALIA" il 27 marzo 2019 alle ore 21.00 - Teatro Celebrazioni - Bologna

con CARLO GUAITOLI - pianoforte e ANTONELLO D'URSO - chitarre



ALICE

canta

Franco Battiato, Juri Camisasca, Lucio Dalla, Fabrizio De Andrè, Francesco De Gregori, Mino Di Martino, Ivano Fossati, Francesco Guccini , Giorgio Gaber, Claudio Rocchi, Giuni Russo e… Alice.



È vero, quando è nata l’idea di produrre una serie di concerti intitolati Viaggio in Italia (titolo rubato ad un mio album del 2003), stavo lavorando a due altri progetti ai quali tengo moltissimo. Però, destino ha voluto che venissi chiamata per cantare insieme a Ron un brano inedito di Lucio Dalla, Almeno pensami, addirittura a San Remo. Di lì sono passati molti fili della mia esistenza e mai e poi mai, nonostante la fortuna lì ottenuta, avrei pensato di tornarci. Ma nemmeno potevo lasciarmi scappare la possibilità di cantare una così toccante canzone, peraltro insieme ad un caro amico. Ebbene sì, è bastato questo per farmi immergere nuovamente nella bellezza di certe canzoni italiane d’autore. Di Lucio avevo inserito con enorme piacere la nuova versione di un suo brano, Il cielo, nell’album Samsara. Si sa, le cose veramente sentite sono destinate a congiungersi. Secondo motivo, ma non meno importante per spingermi a derogare da quanto stavo mettendo in cantiere e a fami riprendere e rinnovare Viaggio in Italia, è stata l’esperienza del lungo tour a fianco di Battiato. Cantare le sue canzoni è sempre stato un enorme piacere per me; e cantarle così spesso insieme a lui anche un privilegio. Ma in Weekend c’era anche un doppio tributo a Claudio Rocchi, un autore straordinario di cui si è sempre parlato troppo poco, senza scordare poi quanto io tenga alle canzoni di De Andrè, di Gaber che avevo inciso. Beh, a quel punto naturale che sia venuto in mente di fare qualche concerto con questo repertorio. Alice