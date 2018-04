Alimentazione: fake news - basta con le false notizie

Family Academy di Immobiliare San Pietro è lieta di invitare alla partecipazione gratuita alla conferenza di Piergiorgio Pirani, Dietista e Diet Coach, che ci aiuterà a dissolvere i dubbi sull'alimentazione.



Di cosa parleremo:



L’informazione è accessibile a tutti, la nozione purtroppo pare ancora appannaggio di pochi. In un mondo sempre più interconnesso ed in cui la disponibilità del sapere è libero, chi ci garantisce che quello che leggiamo sia vero e non falso?

Lo scopo dell’incontro è quello di far chiarezza, alla luce dell’evidenza scientifica internazionale, sui temi caldi dell’alimentazione: la regina delle tematiche degli ultimi anni. Tra Vegan friendly, carne cancerogena, celiachia, ecosostenibilità alimentare arrivando a Masterchef ed al FICO, l’italia si è riscoperta nuovamente costruita sulla tavola ed amante della cucina. Quanto di quello che abbiamo appreso però sulla realtà evidence-based negli ultimi anni è vero e validato, quanto in via di sviluppo e quanto invece fasullo?

La conferenza andrà a toccare vari punti:



Celiachia, intolleranza al lattosio e metodologie di determinazione delle intolleranze;

Salubrità alimenti biologici;

Integratori, nutraceutica e diete per sportivi;

Diete particolari: Dieta salto pasto, dieta a zona, dieta iperproteica ecce cc;

Rapporto fame nervosa ed appetito;

Salubrità alimenti confezionati;

Salubrità dolcificanti artificiali;

la conferenza sarà informativa, aperta ed interattiva, lasciando ampio spazio a domande e chiarimenti, vista la enormità dell’argomento trattato



L'incontro è gratuito prevede un numero di posti limitato.



L’iscrizione è obbligatoria



In regalo per ogni partecipante:

1 dispensa con approfondimenti;

possibilità di chiarire i dubbi anche dopo l'incontro.

Ricordate: vi aspettiamo per un aperitivo alle 19.30

Biography



Piergiorgio Pirani: Dietista e Diet Coach appassionato di tutti gli aspetti che vanno dalla nutrizione ben oltre la tavola.

La sua formazione conta tirocini volontari presso l’Unità di Nutrizione Clinica dell’Arcispedale sant’Anna e l’Ospedale di Cona, l’Unità di Nutrizione Clinica dell’ospedale Bellaria, l’UOIAN di Cento, il M.O. dipartimentale DCA di Ferrara, il Centro di ricerca Oncologica Ramazzini.

Inoltre ha svolto la tesi di Laurea in Africa, compiendo un’indagine sui ritardi di crescita nei bambini causati dalla malnutrizione. Al momento è in formazione sia presso il centro di Psicologia Evoluta di Bologna che presso la Scuola di Nutrizione Sportiva SANIS.



Le sue aree di competenza spaziano dall’igiene alimentare e protocolli HACCP, alle tecnologie e chimica alimentare, all’organizzazione dei servizi di ristorazione collettiva, alla nutrizione umana per individui sani, sportivi ed in alterate condizioni fisiologiche o patologiche.



Socio ANDID e ASAND, attualmente lavora in libera professione nei suoi studi di Cento e San Giorgio di Piano, collabora presso il Poliambulatorio “Area” di Crevalcore in percorsi multidisciplinari medico-riabilitativi e presso il centro interdisciplinare di psicologia “Aurora” di Crevalcore. Inoltre collabora occasionalmente come consulente sugli aspetti nutrizionali per Omar Busi, socio fondatore di CiocchinBo e Cioccoshow.



www.piergiorgiopirani.it

www.facebook.com/piranidietista