Dinkinesh è una ragazza in cerca di lavoro, Michael un ex militare, Zeno un pittore esordiente, Nando un avvocato a capo di un’emittente televisiva.

Quattro storie che si intrecciano, quattro racconti che prendono vita attraverso un cast variegato, formato da ballerini, cantanti, musicisti, ma soprattutto da donne e uomini così diversi, così unici.



ALISEI DANZA presenta “ERGO SUM”, uno spettacolo tratto da storie… più o meno vere.



Vi aspettiamo lunedì 27 maggio 2019 ore 20:45 presso il Teatro Bristol in via Toscana 146, Bologna.



Info e prenotazioni:

facebook - Alisei Danza

mail - alisei.danza@gmail.com

cell. - 3479751765 / 3408585534