Sabato 2 febbraio 2019, alle ore 17.30 La Corte di Felsina, Associazione Arte e Cultura, in occasione di White Night, Arte Fiera di Bologna, presenta la mostra d’ arte

ALLA RICERCA DELLA BELLEZZA

Che cosa è la Bellezza? Dove si trova? E’ effimera? E’ eterna? Comunemente la si ritiene una qualità estetica ma in realtà, la Bellezza è, prima di tutto, un concetto.



Trentacinque opere di pittura, scultura, digital art e fotografia interpretano l’idea bellezza in ogni sua possibile sfaccettatura. Saranno ospitate opere del Maestro bellunese FRANCO MURER .

Gli artisti che espongono sono: Paola Antonelli, Anna Rita Barbieri, Paolo Bassi, Silvia Boldrini, Anna Bonini, Tiziana Bortolotti, Costantino Cacchione Il Custa, Pasquale Celano Muryan, Gabriele Cocchi, Roberto Da Re, Maria Grazia Ferri, Fiorenza, Tiziana Tirtha Giammetta, Debora Goretti, Giovanni Greco, Tiziana Gualandi, Nicoletta Guerzoni, Maria Luigia Ingollati, Fabrizio Malaguti, Aneta Malinowska, Irene Manente Mariquita, Giancarlo Martelli, Graziella Massenz Nagra, Patrizia Menozzi, Monaco Vito Davide Mo.Vi.Da., Monica Musiani, Patrizia Pacini Laurenti, Carlo Pazzaglia, Martina Santarsiero, Simona Simonini, Nicoletta Spinelli, Anneke Van Vloten, Laura Zilocchi, Stefania Zini, Paola Zola.



Sabato 2 febbraio alle ore 17.30 - La storica dell’arte Anna Rita Delucca presenta volume ‘ALLA RICERCA DELLA BELLEZZA. Ispirazione artistica’. Con prefazione di Franco Murer ( Cordero Editore ,Genova)

In questo libro si tenta di considerare il tema della Bellezza partendo dalle origini del mondo per giungere ai nostri giorni, dando voce al punto di vista di chi questa Bellezza la rincorre, interpreta e riproduce, ossia gli artisti, quelli di oggi. Si cerca così, di compenetrare le dinamiche creative che giungono alla Bellezza attraverso l’arte, tentando di capire cosa sia questa mitica ispirazione che sin dalla notte dei tempi, l’umanità cerca di afferrare e descrivere, senza mai riuscirci completamente.

(Entrata libera ,30 posti seduti )



Ore 18.45 Aperitivo offerto dallo staff



Sabato 9 febbraio alle ore 17.30, la scrittrice Paola Mattioli presenta il suo libro ‘VIERA. Un’italiana del ‘23’ (Edito da Pendragon). La storia di una donna che, in una Bologna novecentesca, si rapportò con la vita e la Bellezza della città. (Entrata libera ,30 posti seduti )



La mostra resterà aperta tutti i giorni dalle ore 15.30 alle 19, fino al 10 febbraio 2019, presso La Corte di Felsina, a Bologna, via Santo Stefano 53. www.lacortedifelsina.it (Entrata libera)