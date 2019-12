Alla scoperta di se stessi e della propria identità

Letture e Psiche. Riflessioni psicologiche a partire da spunti letterari

Spunti da "FIGHT CLUB" DI C.PALANIUK

Quando non rispettiamo i nostri bisogni o confondiamo l’essere con l’adesione a cliché predefiniti, rischiamo di schiacciare e zittire parti di noi stessi. Quando queste parti decidono di non voler più stare in silenzio in un angolo, inizia una lotta tra pulsioni, Eros e Thanatos, deflagrante nella risonanza interna e a volte silente all’esterno. Grazie ad una lettura psicologica del “Fight Club” scopriremo insieme come parlano le diverse componenti del sé e che esito possiamo scegliere di dare alla nostra lotta interna.

A cura della dott.ssa Eliana Pellegrini (elianapellegrini@logosme.it - 327/5688672)



PER INFO E PRENOTAZIONI: associazioneprogettopsicologia@gmail.com tel: 3332326703 dott.ssa Isadora Fortino