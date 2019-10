Alliance Française: festa per i 30 anni nella sede di via De' Marchi

Grandi festeggiamenti per i trent'anni del'Alliance Française nella sede di via De’ Marchi, a Bologna. Era il 5 ottobre del 1989 quando il presidente della Repubblica Francese, François Mitterand, in visita ufficiale a Bologna per il Bicentenario della Rivoluzione Francese e nell'ambito delle celebrazioni per il IX centenario dell'Università di Bologna, ricevette nell'Aula Magna di Santa Lucia la laurea honoris causa in Giurisprudenza dalle mani del rettore Fabio Alberto Roversi Monaco. In quell'occasione, accompagnato dal sindaco Renzo Imbeni, inaugurò la nuova sede dell'Alliance Française in Via De’ Marchi, 4.

Ieri sera l'Alliance Française Bologna ha festeggiato il grande traguardo alla presenza di un numeroso pubblico. Per l’occasione sono interventi l’assessore alle Relazioni Europee e Internazionali del Comune di Bologna, Marco Lombardo e il Direttore di Ascom Dott. Giancarlo Tonelli, che ha consegnato all’Alliance una targa commemorativa per il lavoro svolto in questi anni.

Gli interventi sono proseguiti con il ricordo di alcuni amici ed ex impiegati che hanno raccontato la loro esperienza e il loro legame con questo îlot de France a Bologna.

La mostra

I festeggiamenti sono stati l'occasione per inaugurare nella storica sede la mostra “Quadreria Ephémère – Incamminarsi per Bologna” (visitabile fino al 31 ottobre) realizzata per l’occasione dall’artista francese Arno Boueilh, che ritrae una serie di scorci e dettagli di Bologna ispirandosi alla pittura dei Carracci e a quella del Novecento di Morandi.

La serata si è conclusa con l’augurio che l’Alliance possa continuare a rappresentare, per la comunità bolognese, un luogo di dialogo e scambio interculturale come fatto sin dai primi anni della sua fondazione.

L'Alliance Francaise

L’Alliance Française di Bologna è il Centro ufficiale di lingua e cultura francese, la prima Alliance creata in Italia nel 1946, con l’obiettivo di rilanciare i rapporti di amicizia e lo scambio culturale tra Italia e Francia dopo la seconda Guerra Mondiale. Fino al 1989 aveva sede nella prestigiosa sede di San Giovanni in Monte per poi spostarsi nel 1989 in quella attuale di via De’ Marchi.

Attraverso le parole dei presidenti che si sono succeduti in questi anni e con gli interventi dell’attuale Presidente Licia Reggiani e della Direttrice Aurélie Rambaud, ieri sera è stato sottolineato l’impegno dell’Alliance nel continuare a sviluppare la propria offerta didattica puntando sulla qualità dei propri corsi di francese e delle Certificazioni ufficiali di Lingua Francese e sull’importanza dei rapporti con le scuole e con l’Università di Bologna e della Regione Emilia-Romagna.