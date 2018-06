Amadori - foodforward

L’evento è una occasione per scoprire i trend di innovazione in ambito foodtech, incontrare imprenditori di successo e scoprire i dettagli e promotori del programma FoodForward, il Corporate Accelerator dedicato alle startup nel settore food.

L'evento è organizzato da Deloitte con le aziende Amadori, Cereal Docks e Gruppo Finiper e con player dell’innovazione quali Innogest, Digital Magics, Seeds&Chips e Federalimentare giovani.

MEET FOODFORWARD: A partire dalle ore 15.00, presso il chiosco Amadori in FICO, le Startup avranno la possibilità di presentare il proprio progetto in un incontro one2one con il Team di FoodForward. Prenotando il biglietto "Meet FoodForward" potrai accedere all'incontro e assicurarti un posto all'evento in Arena.

AGENDA

h.15.00/17.00 --> Meet FoodForward | Incontri one2one dedicati alle Startup presso il Chiosco Amadori

h.17.00 --> Apertura registrazioni partecipanti | presso l'Arena Centrale

h.17.30 --> Benvenuto

h.17.40 --> Keynote Speech | Stefano Molino, Partner @Innogest

h.18.00 --> Tavola Rotonda | Gianluca Giovannetti - Amadori, Giacomo Fantin - CerealDocks, Stefano Molino - Innogest, Gabriele Ronchini - Digital Magics, Marco Perrone - Deloitte

h.18.30 --> Case History | Federico Sargenti, CEO @Supermercato24

h.18.50 --> Apertivo | Drinks&Networking presso il Chiosco Amadori



Modera l'evento: Lorenzo Viscandi, CEO @Mapendo