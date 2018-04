Amedeo Preziosi ospite al Centro Commerciale Vialarga

Domenica ore 17.00

attività firmacopie ed esibizione mini live

Amedeo Preziosi è uno youtuber poliedrico (anche rapper) con un grande seguito, inserito nel Roster di Newtopia (l'etichetta di FEDEZ)

BIOGRAFIA

MILANESE DOC, CLASSE 1996: DAL 2010 SI È AFFERMATO NEL MONDO DI YOUTUBE E FACEBOOK CON MOLTEPLICI VIDEO DIVERTENTI E COMICI, TRATTI DALLA SUA VITA QUOTIDIANA E PREVALENTEMENTE DAL MONDO SCOLASTICO. LA SUA CARRIERA NON È INIZIATA PER CASO E PER GIOCO, COME ACCADE A MOLTI ALTRI YOUTUBERS, AD AMEDEO È SEMPRE PIACIUTO DIVERTIRE GLI ALTRI, E IL 29 MAGGIO DEL 2010, DECIDE DI APRIRE IL SUO CANALE YOUTUBE PER POTER ESPANDERE IL SUO PUBBLICO.

AD AMEDEO È BASTATO IL SUO COMPUTER, IL CELLULARE E LA VOGLIA DI CONDIVIDERE LE SUE AVVENTURE.INIZIA CON VIDEO DI TUTTI I TIPI, PRESE IN GIRO A PERSONAGGI STRANI, VIDEO IN COMPAGNIA DI SUOI AMICI E VARIE PARODIE. I PRIMI SUCCESSI LI RISCONTRA NEL 2014 DOPO LA SUA PRIMA E VERA SERIE: “COSA MI FA INCAZZARE”.

IN QUESTA NUOVA SERIE AMEDEO SI RITROVA DA SOLO O A VOLTE IN COMPAGNIA DI SUOI AMICI E INTRATTIENE IL PUBBLICO CHE LO GUARDA, RACCONTANDO QUELLO CHE HA FATTO DURANTE LA GIORNATA E COSA GLI È SUCCESSO DI STRANO. GRAZIE AL SUO MODO DI FARE SIMPATICO, BUFFO E INTERESSANTE ALLO STESSO TEMPO, RIESCE A CREARSI UN BEL PUBBLICO. 22 MARZO 2016 RAGGIUNGE I 200.000 ISCRITTI E PER RINGRAZIARE I SUOI FAN FA UN VIDEO SEDUTO SUL GABINETTO DELLA DURATA DI 9 SECONDI.

A MAGGIO 2016 ESCE IL SUO PRIMO SINGOLO “DELIRIO” (FT DJ MATRIX), SEGUITO A GIUGNO 2017 DAL NUOVO PEZZO “SCUSATE PER IL DISAGIO“, PRODOTTO INSIEME AGLI AMICI E COLLEGHI SIMONE PACIELLO E RICCARDO DOSE.IL SUO CANALE YOUTUBE AD OGGI CONTA OLTRE 1.300.000 ISCRITTI.