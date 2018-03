Amianto. Silenzio non si deve sapere

BOLOGNA, con le Officine Grandi Riparazioni delle FS, è purtroppo uno dei centri in primo piano nella vicenda di morti sul lavoro provocati dalla lavorazione dell'amianto, cui sono seguiti processi in cui la giustizia è stata troppe volte negata.



Da Noella Bardolesi ascolteremo la testimonianza in prima persona di una vita spezzata dall'amianto, come quelle di tanti operai che hanno lavorato senza nessuna protezione in ambienti fortemente inquinati, come le OGR.



L'avvocato Massimo Vaggi ci racconterà come i lavoratori hanno cercato e spesso non trovato giustizia e quali colpevoli meccanismi si nascondono dietro questi fatti.



In quali prodotti e costruzioni c'è ancora l'amianto? Quali sono oggi i pericoli? Si sono trovati materiali alternativi?



A queste ed altre domande alle quali si cercherà di rispondere nell'incontro organizzato dalla PiUPRATeL in collaborazione con AFeVA.

Gallery