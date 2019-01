"Amici amori amanti - ovvero la verità" ma solo sul palco

Dall'11 gennaio al 13 gennaio "Amici amori amanti - ovvero la verità" al Teatro Dehon. Testo del romanziere parigino Florian Zeller dal titolo originario “La verità”, che in Italia prende il nome di “Amici, amori, amanti”. Ed è proprio il regista a spiegarne le caratteristiche. “È la storia di un gruppo di ipocriti che fanno tenerezza. Si tratta di burattini in mano alla vita, marionette e vittime di questo gioco infernale che è l’ipocrisia, specie quella della coppia. Bugie che ti mandano avanti fino alla sera per tirare a campare illudendoti di poter tenere in vita un rapporto che di fatto non c’è già più”. Il classico tema del tradimento coniugale portato alle estreme conseguenze in un continuo scambio di ruoli tra i quattro personaggi della pièce. Un gioco di specchi che è il vero divertimento della commedia. La verità, dai vantaggi di tacerla agli inconvenienti di dirla.

PALCOSCENICO ITALIANO

PINO QUARTULLO EVA GRIMALDI ATTILIO FONTANA DANIELA POGGI

AMICI AMORI AMANTI

OVVERO - LA VERITA'

Di Florian Zeller

Regia Enrico Maria Lamanna

venerdì 11 e sabato 12 gennaio ore 21, domenica 13 gennaio ore 16