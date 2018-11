Avere amici o essere amici? Giornata mondiale della filosofia

“Avere amici o Essere amici?” Dialogo sull’Amicizia.

Domenica 18 novembre ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Quartiere Porto – Saragozza in via dello Scalo 21 (ingresso da Giardino Lorusso), Bologna.



In occasione della Giornata Mondiale della Filosofia proclamata anche quest'anno dall'UNESCO e con il patrocinio del Comune di Bologna - Quartiere Porto Saragozza, Nuova Acropoli invita a riflettere su un tema tanto profondo quanto concreto e rilevante nella nostra quotidianità: l'Amicizia.



Perché una Giornata Mondiale della Filosofia?

Ecco le parole con cui proprio l'UNESCO ha scelto di lodare la scienza delle scienze, anche e soprattutto per i giovani:

“La Filosofia favorisce il pensiero critico come strumento fondamentale per lo sviluppo sostenibile, che richiede un ripensamento dei nostri stili di vita e un’importante riflessione sullo stato del mondo, necessari entrambi per costruire una società più tollerante, rispettosa e pacifica.”



Perché il tema dell'Amicizia?

Scrive Epicuro: “Di tutte le cose che la sapienza procura in vista della vita felice, il bene più grande è l'acquisto dell'amicizia”

Tutti abbiamo bisogno di incontrarci con qualcuno e vivere un confronto risonante e costruttivo. È interessante notare come le amicizie più famose della storia e della letteratura riguardino compagni di avventura, personaggi che condivisero imprese e misero a prova se stessi.: nell’Amicizia si cresce, non in termini biologici, non si tratta soltanto di trascorrere del tempo insieme; “chi trova un amico trova un tesoro” perché insieme all'amico può crescere interiormente.



Vi invitiamo a un dialogo filosofico sull’Amicizia, traendo spunto da diverse forme di espressione come l’Arte, la Letteratura, la Poesia e la Musica, per riflettere insieme su alcuni semplici interrogativi...