Amics de Catalunya a Italia

Per CostArena Cineteca

Dall’Euro all’Europa Federale. IV Appuntamento :

AMICIS DE CATALUNYA A ITALIA. Catalogna: una questione europea e un’opportunità per la democrazia. Proiezione del docu-film "1-0" sul referendum del 1 ottobre 2017 in lingua con sottotitoli in italiano, al termine assaggi tipici catalani preparati dagli amics de Catalunya, a seguire intervengono:

E. Brandolini (Fatto Quotidiano), B. Craxi (sottosegretario agli esteri), P. Rigobon (Università Cà Foscari) F. Olivo (La Stampa) e M.L. Cabases (giornalista).