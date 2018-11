L’inverno è alle porte e siamo pronti per accoglierlo nel migliore dei modi. Domenica 2 dicembre inaugureremo la prima domenica del mese con “Amo il Rosso”, una serata di degustazione in cui saranno presenti etichette selezionate e proposte dagli Osti AMO con la partecipazione speciale dei produttori.



Il banco d’assaggio sarà dedicato al mondo dei vitigni a bacca nera, con le sue bolle e i fermi. L’evento si aprirà con la presentazione del Presidente del quartiere Santo Stefano, Rosa Amorevole, che interverrà e prenderà parte ad un incontro dedicato ad una tematica a noi molto a cuore: “L’identità enogastronomica di Bologna. Qualità e valori. ” .



“Da ‘City of food’ a ‘Città dei taglieri’. É vero? Verso che direzione ci stiamo muovendo? Quali valori vuole trasmettere AMO con le attività ed eventi dedicati al food & wine? Quanto è importante riconoscere e saper dare un valore alla ‘qualità’?” Questo e molto altro. Parteciperanno all’intervento, lasciando importanti testimonianze, alcuni proprietari di ristoranti ed enoteche AMO.



Programma





- dalle 17:00 - 22:00 Banco d’assaggio con degustazione etichette selezionate dagli Osti AMO, presenti anche i produttori.



- dalle 18:30 -19:00 Presentazione del Presidente del quartiere Santo Stefano, Rosa Amorevole e incontro dedicato alla qualità del food & wine della nostra città. “L’identità enogastronomica di Bologna. Qualità e valori.”



- dalle 17:00 - 22:00 Durante l’evento sarà possibile acquistare e scegliere tra le diverse proposte culinarie preparate con cura dai ristoranti Cantina Bentivoglio, Da Francesco, Polpette e Crescentine al Mercato, Scaccomatto, Sette Tavoli, Via con me.





Costi



- 1 calice a scelta € 3,00

- 1 piatto a scelta € 5,00



Formula AMO: 6 calici a scelta + 4 piatti = € 35

* Per soci AIS, ONAV, AIES , FISAR e operatori di settore non è prevista una scontistica ma, presentando il tesserino in cassa, avranno diritto ad un calice in omaggio

(7 calici + 4 piatti)



Per Info : Jennifer 340 50 56 314 (dalle 15:00-18:00)

Mail : info@amo.bo.it



Ingresso libero. Nessuna prenotazione. Posti limitati!



Chi siamo?



AMO - Associazione Mescitori Organizzati nasce nel 2014 per promuovere valori di convivialità, ricerca nel gusto e cultura del buon bere, valori che cerchiamo di trasmettere con tutte le nostre iniziative. Quest’anno rinnoviamo l’invito ad operatori di settore, appassionati, turisti e curiosi per raccontare attraverso la nostra attenta selezione la ricchezza del patrimonio enologico e agroalimentare del nostro paese.



Locali aderenti all'iniziativa



Accà Vineria - Via San Giorgio 11

Banco del Vino - Via Goito, 3g

Camera a Sud - Via Valdonica 5

Cantina Bentivoglio - Via Mascarella 4b

Da Francesco - Via Mascarella 75

Enoteca i Saggi - Via Emilia 124 San Lazzaro

Enoteca Zampa - Via Andrea Costa 127a

La Confraternita dell’Uva - Via Cartoleria 20b

Mia Cantina - Via Saragozza 43a

Polpette e Crescentine al Mercato - Via San Gervasio 3

Saràvino - Via Belvedere 11a

Scaccomatto - Via Broccaindosso 63

Sette Tavoli - Via Cartoleria 15/2

Tempesta - Via Ranzani 17a

Tricheco Osteria - Via Rialto 23a

Via Con Me - Via San Gervasio 5d

Vineria alle Erbe - Via San Gervasio 3