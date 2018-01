L’amore infinito. La storia di Ginevra di Renzo Boni

Sabato 27 gennaio - ore 18.30 presso le Librerie.coop Fico Renzo Boni presenta il suo libro "L’AMORE INFINITO. La storia di Ginevra"



Renzo è il nonno che racconta in prima persona il percorso che ha affrontato la nipotina Ginevra, affetta da una malattia rara. Una storia toccante e vera, che entra nel mondo della sofferenza e delle persone che lo abitano. E’ nata così l’Associazione “Amore infinito” la cui finalità è promuovere la donazione degli organi, collaborando strettamente con AIDO che da sempre svolge questa attività sul territorio, ed utilizzando anche la vendita del libro come veicolo di informazione e testimonianza.



Ad oggi sono più di 2000 le copie vendute, e molte donazioni sono state fatte all'ospedale pediatrico Bambino Gesù e ad AIDO Bologna, Romagna e Piacenza.



Evento gratuito

Per informazioni - Librerie.Coop Fico / tel. 051 002 9260 / mail libreria.fico@librerie.coop.it