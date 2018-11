L'amore a vent'anni di Giorgio Biferali con Marcello Fois

“Travolti da un amore sbagliato in una Roma capricciosa“



Per gli amanti di Nanni Moretti una storia d’amore che nasconde un crudele segreto.

Lo scrittore Giorgio Biferali presenta L'amore a vent'anni (Tunué).

L'autore ne parla con Marcello Fois.





IL LIBRO: Giulio e Silvia abitano nella stessa strada, ma si conoscono in facoltà. Lui, cresciuto con due fratelli e genitori che stanno insieme da sempre, vive nel ricordo di amori infantili fatti di sguardi fugaci e imbarazzi; lei, figlia unica e costretta a vivere con una madre che non sopporta, ha varie storie tormentate alle spalle e si sente ormai incapace di legarsi a qualcuno. Sullo sfondo di una Roma umorale e capricciosa, l’incontro con Silvia trascinerà Giulio in un amore simile a un’altalena, dalla quale sarebbe bene scendere, a meno di voler scoprire il più inaspettato e beffardo dei segreti.



L'AUTORE: Giorgio Biferali ha pubblicato i saggi A Roma con Nanni Moretti, (Bompiani 2015, con Paolo Di Paolo) e Italo Calvino. Lo scoiattolo della penna (La nuova frontiera 2017). L’amore a vent’anni è il suo primo romanzo.