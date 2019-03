La campagna d’informazione nazionale denominata Amori 4.0. - Viaggio nel modo delle relazioni d’oggi organizzata a livello provinciale dall’Associazione di Promozione Sociale PSICOSFERE, è un progetto che ruota attraverso il modo di vivere, comprendere e capire le relazioni in tutte le loro forme e processi in divenire.

Amori 4.0 è un evento diffuso sul territorio nazionale che vuole coinvolgere tutti gli utenti a far conoscere il mondo delle relazioni dal punto di vista psicologico.

Amori 4.0 un modo di conoscere e capire la disfunzione, allontanare l’abuso e la violenza, avere una finestra sul mondo con vetri puliti e non giudicanti che permette di osservare cosa oggi ci circonda.

Dal 18 marzo al 18 aprile 2019 si terrà nel il territorio di Bologna e Provincia l’iniziativa “Amori 4.0”: viaggio nel mondo delle relazioni d’oggi, con il proposito di offrire alla popolazione una serie di eventi a titolo gratuito accomunati dal voler presentare argomenti di natura psicologica riguardanti il tema di rapporti nel terzo millennio.

10 Psicologi e psicoterapeuti dell’associazione e il Dr Roberto Cavaliere, rinomato psicoterapeuta a livello nazionale, autore di numerosi testi sul tema della coppia, daranno vita a 11 seminari che si terranno in sedi disposte dai comuni che aderiscono all’iniziativa.

Gli stessi psicologi si metteranno ulteriormente a disposizione per un primo colloquio gratuito informativo individuale presso i loro studi professionali.

Particolare attenzione vorremmo fosse posta ai temi del narcisismo, degli amori liquidi (citando Bauman), il ghosting, il poliamore, gli amori via chat, sex addiction, al fine di interrogarsi sulle “nuove forme d'amore del terzo millennio” e farla conoscere correttamente alla cittadinanza.

Gli obiettivi dell'iniziativa sono:

· far conoscere i vari ambiti di applicazione delle relazioni 4.0

· diffondere un’adeguata cultura del benessere psicologico

· occuparsi alla prevenzione del disagio psichico e della cura

Lo scambio e il confronto con i colleghi, sempre foriero di possibilità da condividere ci dà l’opportunità di intravedere nuovi percorsi e soprattutto ci porta al desiderio di dare forma sistematizzata a tante iniziative e percorsi e proporre gratuitamente alla cittadinanza.

