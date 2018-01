Andrea Cesone trio live all'Emilia 31 Music Pub

Andrea Cesone Trio 'The Country Side Of Rock And Roll Tour' 2017-2018, sbarca a Imola sul palco dell'Emilia 31 Music Pub.



Andrea Cesone (chitarra e voce)

Paolo Pizzi (basso elettrico)

Gregorio Ferrarese (batteria)



Andrea Cesone è il chitarrista del momento nell'ambito del country-rock e del rock'n'roll, il più richiesto e molto attivo sulla scena musicale con diversi progetti.

Accompagnato dalla sezione ritmica di riferimento del settore,

con un repertorio potente e dal ritmo incalzante che prende in rassegna sia i classici del country-rock e del rock'n'roll, che i brani più attuali del 'country mainstream' americano.

L'esperienza decennale sviluppata dai tre musicisti nell'ambito della musica americana e la loro intesa musicale maturata anche nella frequentazione di altri generi musicali, permette al trio di sviluppare uno spettacolo che non concede tregua all'ascoltatore che verrà catturato dal pregevole interplay dei tre e dal virtuosismo mai gratuito della chitarra di Andrea Cesone.



EMILIA 31 - Music Pub

...da Gennaio ve le suona per bene, un mese di buona musica e siamo solo all'inizio!

Aperto tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 1, Emilia 31 - Music Pub, si trova in pieno centro ad Imola vicino il teatro comunale.

Un locale molto particolare in un contesto unico, potrete passare le vostre serate provando le nostre birre, i migliori vini locali ed internazionali, cocktails e long drinks oppure qualche buon single malt scozzese.

4 stanze e quattro ambienti raffinati: la Main Room, con l'imponente bancone bar, dove potrete guardare su maxi schermo le partite di calcio e tutti i maggiori eventi sportivi; Live Music Room dove ogni settimana potrete ascoltare della buona musica dal vivo spaziando i vari generi musicali; Guinness Room dove sarete immersi nel più fantastico mondo Irish ed infine la "rilassante" Darts Room per scatenarvi in agguerrite partite a freccette con i vostri amici.

Vi aspettiamo :D

Gli amici a 4 zampe sono i benvenuti :D