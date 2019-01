Andrea, una graphic novel de Lo stato sociale e Luca Genovese

Lo Stato Sociale e il fumettista Luca Genovese presentano Andrea, graphic novel a più mani edita da Feltrinelli Comics (Giangiacomo Feltrinelli Editore).

Sabato 19 gennaio, ore 19:00 La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Barù, via Cartoleria 20/b, Bologna.



IL LIBRO: Andrea ha un bar nella periferia della Bologna di un’Italia distopica, eppure terribilmente reale. Quel bar è il suo oblò sul mondo. Alienato dalla routine quotidiana e attaccato da un contesto sociale ostile, Andrea cerca in tutti i modi la fuga. Anche rifugiandosi in sogni e visioni. Ma sarà il suo passato a raggiungerlo e travolgerlo, trascinandolo in una spirale di follia e violenza.

GLI AUTORI:



LO STATO SOCIALE sono cinque ragazzi bolognesi, legati dall’amicizia, dalla musica e dalla condivisione di ideali. Dopo gli ep Welfare Pop e Amore ai tempi dell’Ikea, nel 2012 arriva il primo album Turisti della democrazia, che li impone anche fuori dall’ambito della musica “indie”. Il successo cresce con L’Italia peggiore e Amore, lavoro e altri miti da sfatare. Nel frattempo, si susseguono i tour, con centinaia di date, tra le quali un trionfale concerto al Mediolanum Forum, a Milano. Tra un disco e l’altro pubblicano il loro primo romanzo, Il movimento è fermo. Nel 2018 partecipano al Festival di Sanremo con il brano Una vita in vacanza, canzone-fenomeno che raggiunge subito e stabilmente i vertici delle classifiche. Il brano è contenuto in Primati, prima raccolta, con quattro inediti della band. Per Feltrinelli Comics hanno pubblicato Andrea (2018; con Luca Genovese).



LUCA GENOVESE è diplomato alla Scuola internazionale di Comics di Firenze nel 2000,

esordisce con una raccolta di storie brevi su Skizzo Presenta numero 22 edito dal centro fumetto Andrea Pazienza nel 2001.

Nel 2003, assieme a Luca Vanzella, fonda l'etichetta di fumetto indipendente Self Comics, per cui realizza svariate storie brevi e cura tre antologie.

Contemporaneamente e negli anni successivi realizza storie a fumetti per molte riviste indipendenti e non, e collabora con vari editori come IndyPress, Battello a Vapore, BD, Becco Giallo, Black Velvet, Bao Publishing (e altri ancora) e pubblica su mensili a fumetti John Doe, Long Wei, Orfani e Dylan Dog.

Tra le altre cose, ama One Piece, il Sushi, la pasta di mandorle e la continuity. Vive a Bologna