Andrea Mingardi in concerto a Bologna

L’8 maggio Andrea Mingardi porterà la sua musica al Teatro Il Celebrazioni di Bologna.

Dopo 10 anni è in uscita il nuovo album di inediti di Andrea Mingardi, 12 nuovi brani prodotti da Mingardi e Maurizio Tirelli. La lavorazione del nuovo progetto è durata quasi un anno. In questi ultimi anni Andrea ha scritto diversi inediti per Mina e Celentano.

Anche nel nuovo disco di Mina, in uscita nei prossimi giorni, saranno inclusi due brani scritti da Mingardi. L'8 maggio sarà presentato al Teatro Il Celebrazioni il nuovo disco con il ritorno live del super gruppo Andrea Mingardi & Supercircus. Sul palco, insieme a Mingardi, 12 musicisti.