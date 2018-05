"Perché mi stai guardando?": Angelo Duro a teatro

Venerdì 18 maggio Angelo Duro porterà in scena al Teatro Il Celebrazioni lo spettacolo Perché mi stai guardando?

Angelo Duro presenta il suo one man show Perché mi stai guardando? con il quale farà ridere e riflettere. Il comico racconta sul palcoscenico la storia di come, da "bravo bambino" quale era, ha reagito agli ostacoli e alle ingiustizie della vita scegliendo di diventare "cattivo". In 75 minuti tutti d'un fiato, da solo sul palco con un microfono a filo, come nella migliore tradizione degli standupper americani, analizza a modo suo la realtà di ieri e di oggi, l'uomo e la donna, gli animali e la natura, il presente ed il futuro ed infine i tanti e troppi stereotipi che ci condizionano inconsapevolmente.

Angelo Duro è conosciuto ai più per la notorietà che ha ottenuto nel programma televisivo "Le Iene" su Italia 1, dove, con "Nuccio-Vip" prima e con "il Rissoso" e "I sogni di Angelo" poi, è riuscito ad ottenere i picchi di audience in ogni puntata. In seguito, si è anche affacciato al mondo del cinema con il film "Tiramisù" con Fabio De Luigi. Angelo è divenuto in pochi anni una delle più influenti personalità sui social network, dove un esercito di oltre 1 milione e 600 mila follower lo segue con simpatia ed affetto (quasi 100 mila solo su Instagram). I suoi video su Facebook contano milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia sono i commenti ed i like.