Mercoledì 6 giugno 2018 dalle ore 19.00 presso Ca' la Ghironda - ModernArtMuseum “L’ANIMA MIGRA VERSO LA SCIENZA”



Incontro con l’Autore Dott. Michele Guandalini (Psicologo e Psicoterapeuta)

Moderatore: Dott. Vittorio Spampinato (direttore del Museo e Master Reiki)



Il Dott. Guandalini spiega la sua esperienza di psicologo terapeuta mediante l’ipnosi regressiva, un campo quasi sconosciuto sino agli anni ’80, partendo dalle primarie esperienze dello psichiatra statunitense Bryan Weiss fino a giungere a casi clinici affrontati e risolti con successo dall’autore grazie all’applicazione di questa metodologia moderna, rielaborata e ampliata dall’autore stesso sul campo.



Un viaggio romanzato nel passato di vite vissute, della reincarnazione, dell’immortalità dell’anima-coscienza, del debito kharmico che condiziona a nostra insaputa la quotidianità, per riflettere sul come vivere al meglio e con benessere la vita attuale. Un’esplorazione nella spiritualità attraverso studi e sperimentazioni recenti in ambito scientifico.



ORE 20.15 – A passeggio “fra arte e natura” a Ca’ la Ghironda - ModernArtMuseum



La passeggiata verrà condotta dal direttore del museo Dott. Vittorio Spampinato con Maria Cornelia Giordani (ricercatrice fitoterapica) autrice del libro “Il Canto degli Alberi” (Eifis ed. – 2011), per ammirare la bellezza estetica dell’opera Ca’ la Ghironda e riflettere sul benessere che le piante possono stimolare sulla persona.



ORE 21.00 – Buffet conviviale (è di rigore l’informalità)

