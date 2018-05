Domenica 27 maggio 2018, al Parco della Chiusa "Animalando: una giornata dedicata agli amici a 4 zampe". Pittura en plein air, mostre, passeggiate, incontri su comportamento e diritti degli animali, giochi di problem solving, visita alla colonia felina e info point: al Parco della Chiusa, domenica 27 maggio 2018, si svolgerà una giornata totalmente dedicata agli amici a 4 zampe (e ai loro proprietari).

Le attività sono gratuite e a libera partecipazione. Iscrizione sul posto ove segnalato.

L’iniziativa è a cura dell’Assessorato all'Ambiente - Ufficio Diritti Animali, in collaborazione con i soggetti coinvolti nei singoli appuntamenti.

Ecco il programma nel dettaglio:

ore 9.30 Ritrovo entrata Parco della Chiusa c/o Casa per l’Ambiente (via Panoramica 24)

Passeggiata a 6 zampe con esperto comportamentalista

Iscrizione gratuita sul posto.

Ore 10 primo gruppo; ore 10.30 secondo gruppo (max 25 partecipanti a gruppo).

A cura di ANA (Ass. Naz. Alpini) Sezione BO-RO gruppo Casalecchio di Reno Sasso Marconi

ore 9.30-13 Giardino del Tarassaco (di fianco alla Casa per l’Ambiente)

Giochi di problem solving Scopriamo l’intelligenza solutiva dei nostri cani. A cura di BARK

ore 11 Giardino del Tarassaco

Pittori en plein air con ritratti di animali (fino alle ore 15). Iscrizione gratuita sul posto

ore 12 Vivaio comunale per la Biodiversità c/o Villa Sampieri Talon

Mostra con le foto del concorso “Scatti di muso”, premiazioni alle ore 17.30

Mostra “La parola agli animali: un omaggio letterario e visivo ai tanti animali che accompagnano la vita umana”. Visita guidata alle ore 17, con Chiara Casoni

ore 14 Ritrovo entrata Parco della Chiusa c/o Casa per l’Ambiente

Visita alla colonia felina. A cura dell’associazione Amici dei mici. Partecipazione libera

ore 15.30 Vivaio comunale per la Biodiversità c/o Villa Sampieri Talon

Incontro con comportamentalisti sul linguaggio del cane, veterinari e tecnici sui leggi e diritti degli animali. A cura di ANA Sezione BO-RO gruppo Casalecchio di Reno Sasso Marconi e Guardie Ecologiche Volontarie.

A seguire, ore 17.30 Premiazioni pittori en plein air

ore 18 Vivaio comunale per la Biodiversità

Aperidog&cat a cura di Melamangio SpA

Durante tutta la giornata, all’esterno di Casa per l’Ambiente:

Mostra “Gli animali del parco” a cura delle associazioni ambientaliste di Casa per l’Ambiente

Mostra bibliografica con i libri dedicati agli animali a cura della Casa della Conoscenza - Biblioteca comunale Cesare Pavese

Info point Domande&Risposte su come comportarsi con il proprio animale, il territorio, le persone. Con Gianluca Tonin H14