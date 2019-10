Concerto Tributo ad Anita O’Day in Piazza Verdi

Sabato 5 ottobre concerto Tributo ad Anita O’Day alle ore 20:30 in Piazza Verdi. Anita O`Day, tra le poche cantanti bianche degli anni quaranta alla pari con Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e Billie Holiday.

Un evento a cura del Conservatorio G.B. Martini di Bologna.

Descritta in the Penguin guide to jazz recordings come “la più dura, drammatica e ferocemente swingante di tutte le cantanti jazz”. Anita O’day ha collaborato con le orchestre di Gene Krupa, Woody Herman e Stan Kenton e si è esibita in festival e concerti con Louis Armstrong, Dinah Washington, George Shearing e Thelonious Monk.

Si definiva musicista “hip” e ruppe la tradizionale immagine di “ragazza che canta”, con la sua personalità, riusciva a presentandosi sul palco in giacca e gonna rifiutando i tradizionali abiti da sera.

Carmen Ferrante (Voce), Francesco Merli (Chitarra), Antonio Freno (Pianoforte), Matteo Magnaterra (Basso), Andrea Ventura (Batteria).