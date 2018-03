Anna Bulkina suona Ravel, Beethoven, Mozart e Haydn

Da marzo a giugno la XXXIV stagione del circolo della Musica si sposta all'ORATORIO SAN ROCCO (18 concerti su www.circolodellamusica.it)



Il 24 marzo appuntamento da non perdere con la giovane pianista russa Anna Bulkina, vincitrice del secondo premio al Concorso Busoni di Bolzano nel 2010 (1° non assegnato), ora allieva di Tamás Ungár e Boris Petrushanski. Gran programma il suo, che apre con l'ultima Sonata per pianoforte di Haydn in mi bemolle Hob. XVI: 52, prosegue con la Sonata op. 31 n. 3 di Beethoven, poi la bellissima (e quasi romantica) Sonata in la minore KV 310 di Mozart posta a sigillo dell'abisso del Gaspard de la Nuit di Maurice Ravel che chiude il programma.





Haydn: Sonata in mi bemolle, Hob. XVI/52

Beethoven: Sonata in in mi bemolle, Op. 31 n. 3

Mozart: Sonata in la min. K. 310

Ravel: Gaspard de la nuit



ANNA BULKINA, giovane pianista russa, ottiene il suo primo successo musicale all’età di 12 anni trionfando al “Chopin International Piano Competition for Young Pianist” di Szafarnia, in Polonia. Dopo essersi laureata nel 2008 presso il Conservatorio Sergei Rachmaninoff con il Prof. Rimma Skorokhodova, prosegue i suoi studi negli Stati Uniti presso la Texas Christian University grazie alla borsa di studio Lili Kraus. A partire dal 2006, partecipa annualmente ad un programma di interpreti russi denominato "Superior Performing Course" a San Pietroburgo. Questa esperienza le offre l’opportunità per altre performance in molte sale da concerto di San Pietroburgo. Nel 2007 esegue il Concerto N. 1 di Chopin presso la St. Petersburg Philharmonic e nel 2009 il Concerto N. 2 di Prokofiev con la St. Petersburg state Academic Symphony Orchestra. È vincitrice di molti concorsi internazionali tra i quali: nel 2009 negli Stati Uniti, primo premio (consistente in un Steinway Grand Piano) “MTNA Piano Competition” in Georgia, primo premio “Wideman International Piano Competition” in Louisiana e primo premio della 50° edizione di “Annual Sorantin International Competition, in Texas; nel 2010 secondo premio “International Piano Competition Valsesia Musica” (Varallo, Italia) e “China International Piano Competition” (Xiamen, Cina); nel 2011 primo premio “Concours International de Piano Virtuoses du futurein Switzerland” (Crans Montana, Svizzera) e secondo premio “Ferruccio Busoni International Piano Competition” (Bolzano, Italia), che le ha conferito un riconoscimento internazionale come pianista concertistica di grande livello. A questa serie di successi, fanno seguito vari impegni concertistici. Il primo premio “Busoni Competition” le offre, ad esempio, il privilegio di frequentare tre masterclass tenute da Alfred Brendel: la prima presso il “Ruhr Klavier Festival” in Germania; la seconda in Italia, durante il Festival internazionale di Bolzano e la terza nella nuova “Harpa Concert Hall” in Islanda. Durante queste masterclass, si esibisce inoltre in recital come solista in questi tre Paesi. La sua vasta esperienza nell’ambito dei recital vanta sue performance anche presso il Beijing's National Center of the Performing Arts (Cina), in Brasile e in Svizzera. Ha collaborato con varie orchestre, come la Fort Worth Symphony (suonando il Concerto per pianoforte di Schumann sotto la direzione di Miguel Harth-Bedoya e il Concerto N.3 di Beethoven sotto la direzione di Leon Fleisher, in quanto vincitrice del concorso concertistico al “Piano Texas International Academy and Festival”), l’Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la State Philharmonic Orchestra from Bacau, la St. Petersburg State Academic Symphony Orchestra, la Northwest Florida Symphony, la San Angelo Symphony (eseguendo il Concerto per pianoforte N.2 di Prokofiev, diretta da Hector Guzman), la China National Symphony Orchestra (suonando il Concerto di Mozart in do minore K 491 e il Concerto di Prokofiev N. 2 sotto la direzione di Lin Tao), la Wuhan Symphony Orchestra (suonando il Concerto N. 24 di Mozart) ed altre. Ha avuto inoltre il privilegio di lavorare con Miguel Harth- Bedoya e Paul Badura-Scoda. Attualmente, sta completando un master sotto la guida del Dott. Tamás Ungár e del Maestro Boris Petrushansky.





sabato 7 aprile ALBERTO Nosè, pianoforte

1° premio ai Concorsi di Montecarlo, Santander



Chopin: Ventiquattro preludi op. 28

Mussorgski: Quadri da una esposizione



sabato 21 aprile GIOVANNI UMBERTO Battel, pianoforte

1° premio ai Concorsi di Enna, Stresa



Debussy: Suite bergamasque; Valse romantique; La plus que lent; Masques; L’isle joyeuse

Ravel: Le tombeau de Couperin; La Valse





sabato 5 maggio ELIA CECINO, pianoforte

1° premio ai Concorsi Andrea Baldi, Rospigliosi



Mendelssohn: Variations sérieuses op. 54 Brahms: Quattro klavierstücke op. 119

Debussy: Estampes Chopin: Polacca op. 44 Skrjabin: Sonata nº 3 op. 23





domenica 10 giugno

concerto dei vincitori del VIII concorso Andrea Baldi



Commissione: Andrea Lucchesini (presidente) Alberto Nosè, Luca Rasca, Riccardo Risaliti, Mariangela Vacatello



INVITO ALL’ASCOLTO



XXXIV STAGIONE 2018 Sala Andrea e Rossano Baldi



Via Valleverde 33 - Rastignano - ore 21,15



26 giugno



Jacopo Salieri, pianoforte



Nicola Govoni, cotrabbasso



Un viaggio istrionico nel mondo della musica afroamericana



da George Gershwin a Thelonious Monk passando per alcune composizioni originali tratte da Landscape



(Cat Sound Records, 2016), l'ultimo lavoro dei due interpreti riconosciuto dalla rivista JazzIt come tra i primi 100 album di jazz del 2016.





3 luglio



LAMBERTO LIPPARINI, pianoforte



Medley – L’arte della suite



Misellanea dei più grandi successi di



Modugno, Mina, Dalla, De Andrè,



Paoli, Tenco, Bindi, Martino, Gershwin, Ellington



10 luglio



GINEVRA SCHIASSI, voce



MATTEO RUBINI, pianoforte



Concerto liederistico



Schubert: Die Schone Mullerin



Schumann: Frauenlieben und leben op. 42



Brahms: Zigeunerlieder op. 103





Dopo i concerti seguirà un drink





IL CIRCOLO DISTA 5 KM DAL CENTRO DI BOLOGNA E SI RAGGIUNGE IN 20 MINUTI CON GLI



AUTOBUS 13 e 96 E IN 12 MINUTI COL TRENO (LINEA BOLOGNA-PRATO FIRENZE)



SABATO 29 Settembre Duo Solarolo/monti, Corno inglese/pianoforte



Tra slanci e malinconie, un viaggio tra i colori dell'Ottocento europeo



Mendelssohn: 5 Romanze senza parole Cossart: Notturno op.8



Lickl: Serenata op.58 Brahms: 6 Lieder Ivon: Sonata in fa maggiore







SABATO 13 Ottobre Primo premio VIII concorso Andrea Baldi 2018





SABATO 20 Ottobre Duo violoncello/pianoforte Stefanelli Pantani



Schumann: Adagio e Allegro op. 70



Shostakovich: Sonata per violoncello e pianoforte in Re min op.40



Rachmaninoff: Sonata per violoncello e pianoforte in Sol min op. 19







SABATO 10 Novembre Amadeus piano duo Nosè/ Fornari



Schubert: Fantasia in fa min. Gouvy: Scherzo e Aubade



Ravel: Introduction et Allegro Kapustin: Sinfonietta op. 49





SABATO 17 Novembre Luca Rasca pianoforte



5° concerto dell'integrale di Chopin



12 Studi op. 10; 12 Studi op. 25; 3 Studi op. postuma





SABATO 1 Dicembre Duo violoncello/pianoforte Barutti/Favero



Beethoven: Le sonate per pianoforte e violoncello (primo concerto)



Ingresso ai singoli concerti 10 euro (soci Endas); Non soci: 2 euro in più la prima volta a cui si partecipa



Chi si associa (socio ordinario: 100 euro, 95 euro per chi è gia' socio Endas, ) potrà entrare gratuitamente ai 12 concerti del periodo febbraio-luglio (socio sostenitore: 150 euro: entrata gratuita ai 18 concerti del 2018) , riceverà il cd Debussy/Baldi in omaggio (o altro cd o dvd a scelta tra quelli disponibili) e avrà il posto riservato.



Ci si può iscrivere anche mandando un bonifico sul conto corrente del Circolo della Musica di Bologna n. 100.550.192 presso Unicredit agenzia di Rastignano IBAN: IT 03 O 02008 37001 000100550192 preceduto da una mail a circolodellamusica@alice.it con la richiesta di associazione al Circolo, allegando un documento di identità e i propri dati: c. f. residenza, luogo di nascita