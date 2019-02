Anna Ox all'Off

Öff, lo spazio eventi a Bologna, in collaborazione con Vertigo Concerti, presentano:



ANNA OX (Italia, electro/ambient/pop)



Gli ANNA OX suonano con questo nome dal 2018, ma sono insieme da circa 10 anni, nel corso dei quali hanno inciso 3 dischi, uno come GIOACCARDO (“Charles” Abnegat Records 2014) e due come ELK (“World” Picane 2015 e “Ultrafun Sword” Niegazowana 2016), e li hanno portati in giro in Italia e in Europa. Il loro è un mix di elettronica, ambient, r’n’b e postrock.



PREZZI

ingresso: gratuito



ORARI

apertura spazio: 18.00

inizio live: 21.30



Off

Via A. Testoni 5/A, Bologna

www.offbologna.it



info (at) offbologna.it