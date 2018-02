Lucio Dalla, gli eventi per celebrare il sesto anniversario

Già sei anni senza Lucio. Siamo al sesto anniversario dalla morte di Lucio Dalla e sono diversi gli appuntamenti dedicati al grandissimo cantautore bolognese che ha fatto conoscere al mondo la nostra "Piazza Grande".

1. "A casa di Lucio: le visite guidate nella casa di via D'Azeglio"

Lucio era Bologna e Bologna è Lucio. Ad ogni edizione un’occasione per raccontare, festeggiare i suoi artisti, quelli leggendari e le stelle nascenti. Un’occasione per vivere una città che non smette nei decenni di essere creativa e innovativa. Di suonare di musica.

A partire dal 2 marzo, fino al 31 marzo 2018, Cna Bologna promuove una serie di visite guidate nella Casa di Lucio Dalla in via D’Azeglio. Le visite (della durata di un’ora) sono coordinate da guide turistiche che accompagnano i visitatori lungo le varie stanze. I biglietti per le visite guidate possono essere acquistati online e presso Bologna Welcome, Piazza Maggiore, 1/e – 40124 Bologna. Dal lunedì al sabato: 10.00 – 19.00; domenica e festivi: 10.00 – 17.00

2. "Venti di Lucio": l'omaggio musicale a Dalla

Sabato 3 marzo, alle ore 21, presso il Teatro Comunale Persiceto andrà in scena lo spettacolo “Venti di Lucio” del gruppo "Lino e la settima Luna", un vero e proprio omaggio a Lucio Dalla, un viaggio nella musica del grande cantautore bolognese.

3. "Piazza Grande" fa un omaggio a Lucio Dalla

Come ogni anno Piazza Grande l'omaggio a Lucio Dalla, progetto ideato da Stefano Fucili cantautore prodotto da Lucio Dalla ed autore con e per Dalla della canzone Anni Luce (cd Luna Matana 2001), non poteva mancare a Bologna in occasione della ricorrenza del 4 marzo, compleanno di Lucio. Quest'anno ci saranno due concerti in due location, sabato 3 ore 22:00 al Cortile Cafè e domenica 4 ore 17:00 , in una versione più "teatrale" al Teatro Oratorio san Filippo Neri.

4. "Fino a Dalla, via Roversi"

Concerto pianoforte e voci con Pascal Basile e Gabriele Via con documenti audio in cui Lucio Dalla racconta e la voce di Laura Mazzi. Nell'anniversario della morte di Lucio Dalla, Abc e AcidClassic presentano uno spettacolo che lo ricorda e celebra a partire dalla sua collaborazione con Roberto Roversi.

5. "Lucio Dalla nelle immagini dei fotografi bolognesi"

Giovedì 1° marzo inaugurala mostra "Lucio Dalla nelle immagini dei fotografi bolognesi", organizzata dalla Cineteca per Bologna Città Creativa della Musica Unesco in collaborazione con UFO, Unione Fotografi Organizzati. La mostra "Lucio Dalla nelle immagini dei fotografi bolognesi", allestita nelle bacheche tra i due cortili di Palazzo d’Accursio, presenta una selezione di 40 fotografie d’autore per raccontare il rapporto tra Lucio Dalla e la sua città.