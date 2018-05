40 anni di ANT, serata di gala con Chef Cannavacciuolo

Serata benefica per festeggiare i 40 anni di Fondazione ANT e per sostenere le attività gratuite di assistenza medica specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica. Splendida la location scelta per la serata: Villa Prugnolo Summer Club a San Giovanni in Persiceto.

Il programma:

ORE 20:00

Aperitivo a buffet con Show Cooking dello Chef Antonino Cannavacciuolo presentato da Roberta Capua.

ORE 21:30

Cena placé curata dagli Chef Mario Ferrara, Max Poggi e Poletti Ivan.

ORE 22.30

Dessert a cura del Maestro Gino Fabbri Pasticcere - La Caramella.

Si ringrazia per il sostegno Banca Fideuram.

Le donazioni per partecipare alla serata saranno interamente devolute a: Fondazione ANT Italia ONLUS.

Si ricorda che le donazioni effettuate con bancomat, carta di credito e bonifico bancario sono fiscalmente detraibili.