"Croce e delizia" in anteprima a sala biografilm

In anteprima a Sala Biografilm

CROCE E DELIZIA

Una commedia sull’amore e sulle famiglie

diretta da Simone Godano.

All’evento parteciperanno il regista, Alessandro Gassman

e Jasmine Trinca



Mercoledì 27 febbraio a Bologna al Cinema Odeon, Sala Biografilm presenta l’anteprima di CROCE E DELIZIA, il nuovo film di Simone Godano, una commedia con Alessandro Gassmann, Jasmine Trinca, Fabrizio Bentivoglio e Filippo Scicchitano.

All’anteprima parteciperanno il regista Simone Godano, Alessandro Gassman e Jasmine Trinca.

Diretto dal regista Simone Godano, dopo il successo di MOGLIE E MARITO, il film racconta la storia di due famiglie profondamente diverse tra loro: da una parte i Castelvecchio, intellettuali e snob, dall’altra i Petagna, pescivendoli veraci. Nel mezzo una relazione d’amore tra i due capifamiglia (Gassmann e Bentivoglio) da confessare ai rispettivi figli. Un film divertente e attuale sull’amore, che affronta con i toni della commedia ed una straordinaria intensità il tema dei legami familiari e dell’accettazione dell’altro.

Il film sarà nelle sale italiane dal 28 febbraio 2019, distribuito da Warner Bros. Pictures.

CROCE E DELIZIA di Simone Godano

(Italia, 2019, 100′)

I Castelvecchio sono una famiglia di eccentrici, hanno una mentalità aperta, ma sono narcisisti e disuniti. I Petagna sono tutto l’opposto: gente molto affiatata, di estrazione sociale più umile, dai valori tradizionali ma conservatori. Come mai queste due famiglie così diverse si ritrovano a trascorrere le vacanze estive insieme? Lo sanno solo i capifamiglia Tony e Carlo: l’inaspettato annuncio del loro amore scardinerà gli equilibri delle due famiglie ma soprattutto quelli di Penelope e Sandro, i loro rispettivi primogeniti.



Uscita: 28 febbraio (Warner Bros. Pictures)

Il trailer ufficiale italiano: https://youtu.be/plTluf4RX5U

Scopri la scheda ufficiale del film su: https://www.warnerbros.it/scheda-film/genere-commedia/crocedelizia/



CODICI SCONTO PER I LETTORI

Per prenotare un biglietto ridotto a 6 euro invece che 8,5 euro i lettori possono seguire il seguente link: www.biografilm.it/croce

codice: CD27PR