Anteprima all'Arena Tivoli: di "Non conosci Papicha"

Questa settimana ospitiamo un film in anteprima su Bologna: NON CONOSCI PAPICHA Un film di Mounia Meddour Gens

Premi: Premio César per la migliore promessa femminile, Premio César per la migliore opera prima, Humanitarian Award

Il film ha ottenuto 1 candidatura a Lumiere Awards,

Algeria, anni Novanta. Nedjma, 18 anni, studentessa ospite della Cittadella universitaria di Algeri, sogna di diventare stilista.

Per il suo debutto nella fiction la documentarista Mounia Meddour sceglie una storia che le è cara, perché è la sua. Le fondamenta autobiografiche si percepiscono chiaramente: Papicha - termine algerino per il nostro 'hipster' - è un crescendo di tensione narrativa ed emozioni mutiple che arrivano dritte allo spettatore e lo stordiscono, raccontando una realtà ancora attuale.

In occasione dell'anteprima sarà presente in sala il direttore commerciale di Teodora - casa di distribuzione del film



Per l'accesso all'Arena saranno seguite scrupolosamente le seguenti disposizioni:

- Sanificazione giornaliera della sala

- Acquisto online dei biglietti con scelta del posto

- Durante la visione del film NON è obbligatorio indossare la mascherina (DCPM 11.06.2020) MA tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e ogni volta che si alzano e si allontanano dal loro posto, anche quando escono dalla sala.

- È possibile il consumo di bevande e alimenti all’interno della sala, al proprio posto.

- Dispenser gel igienizzante all’ingresso del cinema

- Distanziamento delle sedute: minimo 1 metro, da tutti i lati; abbiamo aumentato la distanza tra le sedie e diminuito i posti (da 196 a 172)



Tutte le sere unico spettacolo alle ore 21,30 all'aperto



Sono preferite le prenotazioni on line - alle quali sarà applicato per tutti il prezzo ridotto di €uro 5 + prev. - ma comunque la cassa sarà operativa 30 minuti prima dell'inizio dello spettacolo.



Tutti i posti sono numerati.



I prezzi alla cassa saranno € 6 interi ed € 5 i ridotti - da quest'anno sarà accettata la Card cultura e la Card Musei.