Anteprima "Ready player one": il nuovo film di Spielberg

Una nuova imperdibile anteprima in versione originale sottotitolata al Pop Up Cinema Palace di Bologna (presso il cinema Medica Palace): lunedì 26 marzo alle ore 21.00 sarà possibile vedere sullo schermo più grande di Bologna READY PLAYER ONE, il nuovo attesissimo blockbuster diretto dal tre volte premio Oscar® Steven Spielberg.



Il film, tratto dall’omonomo romanzo best-seller di Ernest Cline, è un emozionante omaggio alla cultura degli anni Ottanta ed è stato già salutato dalla stampa specializzata come un vero e proprio capolavoro.



Dopo l’anteprima al Pop Up Cinema Palace, READY PLAYER ONE sarà distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Pictures Italia a partire dal 28 marzo.





READY PLAYER ONE di Steven Spielberg



Dal regista Steven Spielberg, è in arrivo l’avventura di fantascienza “Ready Player One”, tratta dall’omonimo best seller di Ernest Cline, divenuto un fenomeno di portata mondiale.



Il film è ambientato nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos. Ma le persone hanno trovato la salvezza in OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance). A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in eredità a colui che per primo troverà un Easter Egg nascosto da qualche parte all’interno di OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts (Tye Sheridan) deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.



- Biglietto intero: 9 euro



- Biglietto ridotto: 6 euro con tessera YoungERcard o tessera Unipol Banca o compilando il form all’indirizzo www.popupcinema.it/one inserendo il codice partner READYP1