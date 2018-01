Anteprima a Sala Biografilm: "C’est la vie - prendila come viene"

In anteprima a Sala Biografilm in versione originale sottotitolata



C’EST LA VIE

PRENDILA COME VIENE



La nuova brillantissima commedia diretta dai registi di Quasi Amici, Erik Toledano e Olivier Nakache





Martedì 30 gennaio 2018 a Bologna (Cinema Odeon) torna Sala Biografilm con l’anteprima in versione originale sottotitolata di C’EST LA VIE – PRENDILA COME VIENE, la nuova brillantissima commedia di Erik Toledano e Oliver Nakache, già registi del celeberrimo Quasi amici.



Il film, interpretato da Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve, Eye Haidara, Suzanne Clément, è il racconto comico e brillante di tutto quello che può andare storto quando si organizza un party di nozze. Dai preparativi alla grande festa finale, l’imprevisto è dietro l’angolo, e tra gaffe e piccoli incidenti la riuscita della festa è in serio pericolo…



C’EST LA VIE – PRENDILA COME VIENE sarà presentato in anteprima in contemporanea anche a Sala Biografilm Milano (Cinema Colosseo) e sarà poi al cinema dall’1 febbraio, distribuito da Videa.



C’EST LA VIE – PRENDILA COME VIENE di Erik Toledano e Olivier Nakache



(Francia/2017/89’)



Nulla è più importante per due sposi del giorno del proprio matrimonio. Tutto deve essere magico in ogni momento. E per organizzare la festa perfetta, Max e il suo team sono i migliori in circolazione. Pierre ed Elena hanno deciso di sposarsi in un magnifico castello poco fuori Parigi e hanno scelto di affidarsi a loro per una serata meravigliosa. Tutte le fasi, dall’organizzazione alla festa, viste attraverso gli occhi di quelli che lavorano per renderla speciale. Sarà una lunga giornata, ricca di sorprese, colpi di scena e grandi risate.



Uscita: 1 febbraio (Videa)





