In anteprima in sala biografilm "Doppio sospetto"

Doppio sospetto, Un noir intenso e appassionante, tutto al femminile, che gioca sul filo sottile della tensione. Al cinema dal 27 febbraio 2020



Mercoledì 12 febbraio a Bologna al Cinema Odeon, Sala Biografilm presenta l’anteprima di DOPPIO SOSPETTO, in versione originale sottotitolata. Un noir hitchcockiano al femminile diretto da Olivier Masset-Depasse, già regista dell’acclamato Illégal. Il film, ricco di colpi di scena e capace di inchiodare il pubblico alla poltrona, è stato accolto con entusiasmo al Toronto Film festival e ha per protagonista una straordinaria Veerle Baetens, protagonista dell’acclamato Alabama Monroe – Una storia d’amore. Il film ha trionfato agli ultimi Magritte du Cinéma 2020, vincendo ben 9 premi tra cui quello come Miglior film, regia, sceneggiatura e attrice protagonista.



Il film sarà nelle sale italiane dal 27 febbraio 2020, distribuito da Teodora Film.



DOPPIO SOSPETTO di Olivier Masset-Depasse

(FRANCIA, BELGIO, 2019, 97′)



All’inizio degli anni Sessanta, Alice e Céline abitano in due case a schiera gemelle e sono legate da una grande amicizia, che le porta a condividere ogni cosa. Questa armonia perfetta si spezza il giorno in cui Alice assiste, impotente, alla morte accidentale di Maxime, il figlio di Céline: accecata dal dolore, Céline rimprovera ad Alice di non aver fatto il possibile per salvare suo figlio e sembra meditare una sconvolgente vendetta...



Uscita: 27 febbraio 2020 (Teodora Film)

