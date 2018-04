Anteprima: "Il mistero di Donald C"

Dal regista de La teoria del tutto, l’incredibile storia vera di Donald Crowhurst, interpretata dai premi Oscar® Colin Firth e Rachel Weisz



Martedì 3 aprile a Sala Biografilm Bologna (cinema Odeon), si terrà l’anteprima in versione originale sottotitolata di IL MISTERO DI DONALD C. (The Mercy), il nuovo film di James Marsh.



“Ho deciso di andare perché se fossi rimasto, non avrei più avuto pace.” — Donald Crowhurst.



Dopo La teoria del tutto, James Marsh torna a dirigere un film che racconta un’incredibile storia vera, quella di Donald Crowhurst, il velista dilettante che partecipò alla Golden Globe Race del Sunday Times nel 1968, con la speranza di diventare il velista più veloce a circumnavigare il globo in solitaria senza soste. La sua impresa si rivelerà pericolosa e sarà avvolta per anni nel mistero.



Nel cast, i premi Oscar® Colin Firth (Il discorso del re, Kingsman: Secret Service, A Single Man) nel ruolo del protagonista e Rachel Weisz (The Constant Gardener – La cospirazione, The Bourne Legacy, The Deep Blue Sea) in quello di Clare, sua moglie.



IL MISTERO DI DONALD C. (The Mercy) sarà presentato in anteprima in contemporanea anche a Sala Biografilm Milano (Cinema Colosseo, ore 21.00) è sarà poi al cinema dal 5 aprile, distribuito da Adler Entertainment.



IL MISTERO DI DONALD C., di James Marsh



(USA/2018/101’)



Dopo La teoria del tutto, pellicola premiata agli Academy Awards® nel 2015, James Marsh dirige il film che racconta l’incredibile storia vera di Donald Crowhurst (Colin Firth), velista amatoriale che partecipò alla Golden Globe Race del Sunday Times nel 1968, con la speranza di diventare la prima persona nella storia a circumnavigare il globo in solitaria senza soste. Con una barca non completamente pronta e la propria casa e il lavoro a rischio, Donald lascia la moglie Clare (Rachel Weisz) e i loro figli, imbarcandosi, non senza esitazioni, nell’avventura a bordo del trimarano Teignmouth Electron.



Nel cast anche David Thewlis (Anomalisa, La teoria del tutto), Ken Scott (War & Peace, The Hobbit), in una produzione della Blueprint Pictures (Marigold Hotel, In Bruges – La coscienza dell’assassino). La storia della pericolosa navigazione solitaria di Crowhurst e delle difficoltà da lui affrontate nel viaggio mentre la sua famiglia attendeva il suo ritorno, rimane uno dei misteri più duraturi della storia recente.



Uscita: 5 aprile (Adler Entertainment)



Materiali del film disponibili su: www.adler-ent.com



Trailer ufficiale italiano: https://www.youtube.com/watch?v=TWBRYnVooxs





