Anteprima a Sala Biografilm: "Rumble - il grande spirito del rock"

Martedì 13 marzo 2018 a Bologna (Cinema Odeon) torna Sala Biografilm con la proiezione in versione originale sottotitolata di RUMBLE – IL GRANDE SPIRITO DEL ROCK (Rumble – The Indians who rocked the world), un film di Catherine Bainbridge e Alfonso Maiorana.



Dopo il grande successo riscosso al Sundance Film Festival, arriva in Italia il sorprendente documentario di Catherine Bainbridge e Alfonso Maiorana che porta alla luce l’influenza che i nativi americani e la loro musica hanno avuto nella nascita dei più importanti generi musicali contemporanei.



RUMBLE – IL GRANDE SPIRITO DEL ROCK (Rumble – The Indians who rocked the world) sarà poi al cinema dal 19 al 21 marzo, distribuito da I Wonder Pictures nell’ambito delle I Wonder Stories.



RUMBLE – IL GRANDE SPIRITO DEL ROCK di Catherine Bainbridge e Alfonso Maiorana



(Canada/2017/103’)



“Sii fiero di essere un Indiano, ma attento a chi lo racconti”. Era il consiglio che gli anziani Mohawk, la tribù di sua madre, davano al leggendario chitarrista Jaime Robbie Robertson. La tradizione musicale dei nativi americani ha aiutato la musica statunitense a conquistare il mondo. Le chitarre rock di Link Wray e Jesse Ed Davis, il blues di Charley Patton, la canzone d’autore di Peter La Farge e Buffy Sainte-Marie. E Jimi Hendrix, il più grande di tutti, con il suo sangue Cherokee. Nel film che ha vinto il Premio speciale della giuria al Sundance 2017, arriviamo a toccare radici culturali che appartengono anche a noi, profonde e spesso tradite, recise. Ma indimenticabili.



Uscita: 19-21 marzo (I Wonder Pictures)



