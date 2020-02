Anteprima di "Si vive una volta sola", il nuovo film di Carlo Verdone

Martedì 11 febbraio, Carlo Verdone, Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Max Tortora saranno a Bologna per presentare al pubblico, in anteprima, Si vive una volta sola, il nuovo film di Carlo Verdone, in uscita nelle sale italiane mercoledì 26 febbraio. L’appuntamento è alle ore 21.15 al Cinema Fossolo in Viale Abramo Lincoln, 3. La proiezione (inizio ore 21.30) sarà preceduta dal saluto dei protagonisti.





Carlo Verdone ritorna nel capoluogo felsineo per presentare in anteprima il nuovo film da lui diretto e interpretato, con una storia, come di consueto, carica di risate e riflessioni fra le righe.



Tre uomini e una donna. Un quartetto di medici tanto abili in sala operatoria - visto che persino il Papa si affida alle loro cure - quanto inaffidabili, fragili e maldestri nella vita privata.



Si Vive Una Volta Sola, è il ventisettesimo film diretto da Carlo Verdone, che ne è anche sceneggiatore insieme a Giovanni Veronesi e Pasquale Plastino.



Il film è prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentis ed è distribuito da Filmauro con Vision Distribution.



Le prevendite per i biglietti sono già attive alla cassa del cinema (051 540145) o sul sito www.cinemateatrofossolo.it

Prezzi ingresso intero euro 10 -- Area vip euro 15