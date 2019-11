Antichità per Natale, il mercatino al Voltone del Podestà

Mercatino dell'antiquariato che si svolge nel mese di dicembre in pieno centro storico. Il visitatore può trovare originali e preziosi regali di Natale, scegliendo tra i vari oggetti di antiquariato, modernariato, chincaglieria, quadri e altro ancora...Un grande classico per scegliere qualcosa di non banale e soprattutto con una storia.

Apertura 2019: 12 - 24 dicembre

Orario di apertura: dalle 8.30 alle 19.00 circa