Semiramide, omaggio a Rossini

Sabato 28 aprile alle ore 20.30 con il terzo appuntamento si conclude la trilogia che il LABORATORIO DI SAN FILIPPO NERI ha voluto dedicare a Gioachino Rossini nel centocinquantenario della morte, anniversario importante e atteso, al punto che il MiBACT ha nominato il compositore ambasciatore della Bellezza Italiana per il 2018.

Per ricordare questo caposaldo del teatro musicale italiano il LabOratorio ha affidato all’attore e regista Gabriele Duma, già autore insieme a Grazia Nidasio del libro “Rossini a Bologna” (2008, Bononia University Press), il compito di pensare e realizzare una produzione ad hoc per lo spazio dove Duma ha già portato in anni passati racconti di grandi Opere.

Ne è nato il singolare esperimento del racconto di un’Opera a puntate: Semiramide, il melodramma scritto da Rossini nel 1823, narrato e cantato nel corso di tre puntate per tre sabati consecutivi. Semiramide, Regina di Babilonia, ha ripercorso la sua emblematica vicenda specchiandosi nelle tre figure femminili fondamentali della vita del compositore: la prima moglie Isabella Colbran, la madre Anna Guidarini e la seconda moglie Olympe Pélissier.

Nella terza puntata, rievocando il tragico epilogo della propria vicenda, Semiramide si specchia nell’anima della donna che ha accompagnato e sorretto Rossini nell’ultima parte della sua vita. Olympe Pélissier, francese, cortigiana dal turbolento passato, amante di Sue e di Balzac, conobbe Rossini per caso. Iniziarono una relazione pubblica e, alla morte della Colbran, si sposarono. Olympe si prese cura di lui con dedizione assoluta, riuscendo anche a risollevarlo da una cupa depressione e riportandolo a comporre. Nel loro salotto, a Passy, si incontravano i maggiori artisti dell’epoca. Alla morte di Rossini visse per la sua memoria.

Testi di Gabriele Duma e Andrea Stanisci / Con Antonella Franceschini attrice / Gabriele Duma attore / Scilla Cristiano soprano / Noriko Morimoto e Francesco Ricci pianoforte / Roberto Passuti scenari sonori / Andrea Stanisci costumi / Lidia Diso sartoria / Regia di Gabriele Duma