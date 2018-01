Presentazione catalogo "Antonietta Laterza Sirena Cyborg"

In data 23 Febbraio 2018 alle ore 17:00, presso l'Auditorium Enzo Biagi della Salaborsa di Bologna si terrà la presentazione del "living-book", libro-catalogo interattivo "Antonietta Laterza SIRENA CYBORG”, presentato dalla stessa autrice.



Il libro ripercorre gli anni salienti della vita professionale della prima cantautrice in carrozzina ad essere apparsa sui media italiani, nell'ambito dell’evoluzione della donna nel mondo dei media e dello spettacolo, dagli anni ’70 ad oggi. Racconta la sua storia artistica e umana, attraverso l'attività musicale, teatrale e d'impegno sociale in Italia e non solo.



Il centro nodale di questo percorso è la città di Bologna, la città dove è nata e che ricopre un ruolo importante nella sua inclusione nel magico mondo dell’arte e della cultura.



L'evento vede la partecipazione di personaggi significativi del mondo della cultura e dello spettacolo. Hanno aderito fra i tanti Renato Barilli critico d'arte, Daniela Calanca docente di Storia contemporanea Alma Mater Studiorum, Roberto Grandi Presidente Istituzione Bologna Musei, Alfonso Maffini curatore d'arte, e vari artisti tra i quali Syusy Blady e Jo Squillo.



La presentazione avrà lo stile di un happening, con la stessa cantautrice Antonietta Laterza sul palco insieme all'attrice Silvana Strocchi, il cantattore Gian Marco Basta, Mastro Pennello e altri a sorpresa.