Antonio ‘Rigo’ Righetti: intervista e showcase

Giovedì 22 marzo 2018 alle ore 19.30 INTERVISTA a cura di Pierfrancesco Pacoda e SHOWCASE.



Antonio “Rigo” Righetti inizia la sua carriera suonando con vari gruppi locali che spaziano dal new romantic al rockabilly, dalla fusion al punk rock, fino a entrare nel 1984 nei The Rocking Chairs, coi quali registra quattro album distribuiti dalla EMI.



Finita l’esperienza dei The Rocking Chairs, Rigo con l’inseparabile amico batterista Robby Pellati suona con i The Gang, fino a quando nell’autunno del ’94 viene chiamato da Luciano Ligabue per sostituire il bassista dei Clandestino in una data a Essen in Germania.



Ligabue gli affida la formazione del suo nuovo gruppo e Rigo coinvolge Robby Pellati alla batteria e gli altri membri che lavoreranno con Luciano sia in studio che live fino al 2007.



Gli anni con Ligabue sono fitti esperienze molto importanti e stimolanti, dall’incontro con Fabrizio Barbacci, che produce Buon Compleanno Elvis, la colonna sonora di Radio Freccia, Fuori come Va, all’esperienza del Pavarotti and Friends, fino ai vari live negli stadi e al concerto del Campo Volo.



Agli inizi del nuovo millennio Rigo si dedica anche alla carriera di solista e scrittore, che lo porterà a incidere svariati dischi. L’ultimo, Cash Machine, è uscito lo scorso primo dicembre e vede la collaborazione degli amici di sempre Mel Previte alle chitarre e Robby Pellati alla batteria. In contemporanea con il disco è stato pubblicato anche il libro parzialmente autobiografico “Schiavoni Blues”, in cui Rigo racconta la storia di suo padre Guido, del suo bar nel Mercato Coperto di Modena e di come il musicista ha deciso di dedicare la propria vita alla musica.