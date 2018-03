Apericena con delitto: il mistero del Savena

IL MISTERO DEL SAVENA

Hai sempre desiderato vestire i panni di un investigatore privato e risolvere i misteri del crimine?

I tuoi amici si rivolgono sempre a te per capire chi ha mangiato l’ultima fetta di torta?

Oppure vuoi semplicemente trascorrere in compagnia una serata divertente e diversa dal solito?



Partecipa all'APERICENA CON DELITTO organizzato da Avis San Lazzaro e potrai vincere un fantastico premio!



A dar vita a questo intrigante giallo saranno:

Davide Castellari

Giorgio Laganà

Mariateresa Nastasi

Francesco Setti

Lucrezia Travella



COME PARTECIPARE:

Per prenotare il tuo tavolo scrivi una mail a besocial.eventi@gmail.com entro il 3 APRILE con nome e cognome di ciascun membro del team

(max 6 persone).

In risposta, ti verrà inviata una mail con il nome della vostra squadra.



COSTO 7€ a persona (pagamento all’ingresso)

Per maggiori info contattare: 3392596613



Il ricavato sarà devoluto ad Avis.

