Aperidog per dare il "bauvenuto" all'estate

L'Aperidog di Portamiconte inaugura l'estate allo Chalet dei giardini margherita ! SAVE THE DATE: venerdì 22 giugno dalle 19.00. Ospite della serata Educatore Cinofilo Caterina Giardini a vostra disposizione per consulenze gratuite durante la serata!

Buffet con pagamento della consumazione. Croccantini, snack in omaggio per tutti i cani offerti da Portamiconte pet shop

Conservate il numero che vi verrà consegnato, perchè il più fortunato vincerà un "percorso benessere spa" nella toelettatura di portamiconte Pet Shop per il proprio amico a 4 zampe ♥

Inoltre se ancora non avete prenotato per le vacanze potrete chiederci consigli ed info su Vacanza con cane e gatto (dogtourist)

Prenotazioni tavolo gratuite a info@portamiconte.info o al tel. +39 329 6971667.

Non mancate! Vi aspettiamo!

ringraziamo gli sponsor:

Trixie Italia S.P.A

Uno Di Famiglia